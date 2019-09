Riigikontroll oli eelnevalt oma taimekaitsevahendite jääkide auditis karmilt kritiseerinud ametnike tööd värske puu- ja köögivilja kontrollimisel. Seal visati õhku kahtlus, et meil müüdav toit ei ole sugugi nii puhas ja ohutu, kui võiks olla.

Maalehe maasikaanalüüsid justkui kinnitasid seda arvamust, kuna selgus üllatuslikult, et kohaliku väiketootja marjadest leiti keelatud aineid, pealegi veel üle lubatud piirnormi. See omakorda tekitas kahtluse, et kodumaise pähe müüdi importmaasikaid.