Selgub, et kuigi lõviosa meie toidulaual olevatest puu- ja köögiviljadest on imporditud, on veterinaar- ja toiduamet võtnud proove peamiselt Eestis kasvatatud puu- ja köögiviljadest, sealhulgas ebaproportsionaalselt suures osas mahetoodetest, et saada paremaid tulemusid. Lisaks on laboritulemused ümber arvutatud, kõik ikka sama eesmärgi nimel.