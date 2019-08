Pärast seda artiklit läks mõte sellele, et varasemates aruteludes maaeluministeeriumis euroheinamaatoetuste kohta nii loomakasvatajate kui ka taimekasvatajatega on jäänud kõlama kadedus lihtsamalt saadud euroraha pärast.

Keegi ei ole tähelepanu pööranud aga sellele, et need alad on kõige parem võimalus maa hoidmiseks meile järele jäänud loodusliku keskkonna säilitamiseks praegu ja ka edaspidiseks lihtsalt kasutusse võtmiseks.