Kurjal ongi esimesel pilgul alati tugevam jõud, eriti kui ollakse harjunud kurjale alluma; kui ei usuta, et õiglus võidab. Sõim levib, aga keegi ei palu vabandust ega kahetse. Valitseb n-ö ohvrimentaliteet – miks mina pean vabandust paluma? Kes on minu ees vabandanud? Miks peaksin kedagi austama? Kes mind on austanud?