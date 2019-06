Päästeameti juht Kuno Tammearu kirjutas jaanipäeval Eesti Päevalehes sellest, miks riik vajab kiiret ja selget plaani liigjoomise vähendamiseks. Päästjad, politseinikud ja arstid on esimesed, kes näevad liigjoomise tagajärgi. Mina ja sina – meie kuuleme ehk ka lugusid, mida see kaasa on toonud, aga me ise ei tõsta mustast plastist raskeid kotte surnuveoautossse, ei lapi veriseid haavu ega teata omastele, et nende lähedane on surma saanud. Nemad teevad seda iga päev.