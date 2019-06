Põlevkivist elektri tootmine on pärand kaugest ajast, kuid meie põlevkivivarud on tohutult suured ning kiusatus neid viimase piirini ära tarvitada on ületamatu.

Eesti peab leidma põlevkivile alternatiivi ja kiiresti. “Kiiresti” on muidugi niisugustel puhkudel vale sõna, sest energiatootmises tähendab isegi ülehelikiirusel liikumine palju aastaid. Alustada tuleks aga kohe.

Seni peab Eesti Energia kandma riiklikku vastutust kõigi nende inimeste eest, kes sundpuhkusele või pikas perspektiivis üldse tööta jäävad.