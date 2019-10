Omavalitsused ei kogu maamaksu mitte maa turuhinna, vaid selle järgi, kui väärtuslikuks tunnistati maa viimatise korralise hindamise käigus ehk siis 2001. aastal, ja selle põhjal arvutatakse maksumäär.

Valitsuse plaan võtta järgmisel aastal ette uus maa korraline hindamine on arusaadav, sest ega niisugune olukord lõputult kesta saa, et omavalitsused teenivad tulu nii-öelda kiviaegse turuolukorra järgi.

Halb on aga, et riik on ligi 20 aastat jätnud selle teema hooletusse.