Ivar Soopan postiteenusest: kas riigifirma peab ilmtingimata kasumis olema?

Ka mullu oktoobris teatas Eesti Post soovist vähendada selle aasta lõpuks postkontorite arvu. Konkurentsiamet seadis piiri – 2019. aasta lõpuni peavad lahti jääma vähemalt 245 kontorit. 2020. aastast on aga võimalik alles jätta vaid 215 kontorit. Aastaga lubatakse juba 30 kontori võrra rohkem sulgeda. Arvan, et see lubadus on tingitud sellest, et üks riigiamet võimaldab teisel riigiettevõttel vähendada kahjumit.

Universaalne postiteenus tõi Eesti Postile mullu ligi viis miljonit eurot kahjumit. Tänavu kuue kuu kahjum oli “ainult” 1,2 miljonit. Pea poole võrra vähem kui mullu esimese kuue kuuga. See on edasiminek paremuse suunas.

Postiettevõtte suurim kulu on tööjõukulu. Aasta jooksul on märkamatult suletud 44 postkontorit ja ega seal töötanud inimesed kõik ametisse jäänud. Ehk peitubki selles kahjumi vähenemine?