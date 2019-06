Need on kasutusele võetud selleks, et hoiduda pikast ja lohisevast seletusest stiilis “kui naised või mehed on endale sobivas eas otsustanud, et nad tahaks pere luua, aga olud on sellised, et teist poolt pole leida”.

Nende sõnade tähendus on tänases Maalehes põhjalikult aruteluks. Mehe ja naise kokkusaamine on üks keeruline ja nüansirikas asi, lisaks veel ka isiklik. Kas selle sirmi taga peituvasse maailma tasubki piiluda?