Urmas Arumäe püüdis põhjendada EKRE plaane inimesi maale ümber asustada ja selgitada uue nn asundusfondi loomise ideid Maaelu Edendamise Sihtasutuse juurde (MES).

Mõte, et maal võiks rohkem inimesi elada, on ilmselt meeldiv paljudele. Paraku tekkis artiklit lugedes mõte, et asjatundmatu ja tegelikkusest eemal olevate, justkui kuu pealt kukkunud mõtetega võib edendada ehk Kuu-elu. Maaelu elavdamise plaanid saavad sellise naivistliku lähenemise tõttu külge ainult naeruväärsuse pitseri, mis tooks maaelule hoopis korvamatut kahju.