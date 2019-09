Rumeenias oli mul ammuilma tahtmine näha Doonau deltat, aga see piirdus pika sõiduga maanteel, ümberringi üüratu niiske madalik. Päris deltasse polnud mahti sõita. Ma ei tea, kuidas on läbi paljude riikide voolava Doonau vee puhtusega, kuid ehk on Doonau Euroopas midagi taolist mis Ganges Indias? Mõlemad viivad merre tohutul hulgal muda ja küllap ka kõiksugu saastet.

India püha jõgi usutakse end puhtaks voolavat, Doonau mudavood suubuvad Musta merre ja tõstavad sellega merepõhja. Kas ükskord kasvab see meri kinni?