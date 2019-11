Süütame akendele küünlatulesid. Jääme kuulatama, kui tuul õhtul puuriida peale kaitseks pandud plekki lõgistab.

Keegi viskab veel enne magamaminekut pilgu üle välja metsa poole, et kas omad juba tulevad. Mõni jätab ka õhtusöögilaua koristamata, et kui tõesti tulevad, on neil midagi võtta. Eriti tõenäoseks on hingede saabumist peetud neljapäeval, kesknädalapühal.

Kes kindlasti tulevad, need on hiired. Jõuab kell vaevalt tiksuda südaöötundi, kui nad endast märku annavad. Eluhoone seinavahed täituvad elava krõbinaga.