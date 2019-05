Vaevalt kaks aastat hiljem tõuseb president Kaljulaid riigikogu saalis demonstratiivselt püsti ning lahkub ajaks, kui värske väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik tuleb ametivannet andma.

Kõik saavad aru, et tegu on erakordselt keerulise looga. Oluline, et politsei ja prokuratuur alustasid avaldunud info kontrollimiseks kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel.