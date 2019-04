JUHTKIRI | Argo Ideon: demokraatia või populism?

Kui inimesed ei tunne, et nad saavad tähtsates otsustes kaasa rääkida, tekib trots ja pettumus. Lootus, et kaasaegset demokraatlikku riiki saaks mõistlikult valitseda referendumite abil, on siiski illusioon. Tsiteerin siin Briti poliitikateadlast John Keane’i: “Referendumeid kasutavad sageli ära parteid ja poliitikud. Nad näevad võimalust minna üle institutsioonide pea, et saada kätte lihtne jah- või ei-tulemus. Selles mõttes on referendumite korraldamine väga tihedalt seotud populistlike tendentsidega, kus näen ka antidemokraatlikke võimalusi.”