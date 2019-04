Kajar Lember: kõik on pätid! Aga kas ikka on?

Ja kui mõni tore inimene, arvab oma siiras lihtsameelsuses, et kahtlusaluse staatus on kuidagi nauditav, siis olen lahkelt valmis kohad vahetama ning ma heameelega jälgiks, kuidas seda keegi nautida suudab. Ehk enne võiks mõelda, kui selliste lapsikult jaburatele väidetele keegi trükimusta kulutab. Sildistamine on väikeses riigis paganama lihtne aga kui keegi päriselt midagi teada tahab saada, siis kõige mõistlikum on otseallikast küsida.

Aga öelda tahan ma selle sissejuhatusega seda, et mõistlik on teemade kajastamisel süübida sisusse, mitte lasta emotsioonidel möllata. PRIA toetustega seonduvast on viimastel aastatel olnud palju juttu ning kahjuks on sellel teemal uudisekünnise ületanud üldjuhul vaid negatiivsed teemad — ehk mingid väidetavad pettused, kokkulepped ja kelmused, on märksõnad, mida selle teema ümbert leiab.

See, et nii palju kahtlusi PRIA toetuste teemal on aktiivselt laual, tuleb suuresti sellest, et meie uurimisasutused on hakanud rohkem sellele tähelepanu pöörama. Peabki pöörama. Kui taotleja ei panusta teadlikult omaosalust vastavalt projektile või objektid ei lähe sihipärasesse kasutusse, ongi ta teinud valesti ja peabki saama karistatud ning võimalusel toetused tagasi maksma.

Aga ei saa olla nii, et makseasutus ehk siinkohal PRIA kümme aastat tolereerib toetuste taotlemisel mingeid reegleid või nn tavapärast käitumismustrit ning siis ühel hetkel, kellegi survel või uurimisasutuse tõukel, hakatakse tagantjärele reegleid tõlgendama teisiti. Kuidas saavad traktorimüüjad eksida PRIA määruste või konkurentsireeglite vastu, kui nad müüvad põllumehele tehnikat? Zigulid ja Mercedesest on päris keeruline süüdistada omavahelises kartellileppes aga tundub, et siinjuhul on see võimalik.

Kahjuks on ka põllumajanduses nii, et kui üks põllumees on aastaid kasutanud ühte marki traktorit ja tal on neid kodus näiteks lausa kolm, siis on suhteliselt mõistlik ka uue traktori soetamisel hankida sama marki masin, sama müüa käest, kui ta seda tarnijat usaldab.

Esiteks oskab ta sellega parimal moel ümber käia, haakeriistad klapivad ja teiseks on neid ka mõistlik hooldada samas kohas jne. Suur hulk põllumajandusinvesteeringuid aga tehakse toetuse abil, sest selleks need ju mõeldud ongi aga vat — kuidas sa nüüd siis hangid endale need kolm vajalikku pakkumist?

Talupojamõistusega saab igaüks aru, kuidas see käib ja seda on kogu aeg ka täiesti selgelt tolereerinud ka rahastamisotsuseid tegev asutus, kelle inimesed nn kuluaarivestlustes möönavad, et ca 80-90% taotlustel on süsteemne pakkumiste hankimise protseduuri rikkumise viga küljes.

Loe veel

Avalikult ei julge sealt majast seda keegi tunnistada, sest siis tuleks üks väga suur jama. Täpselt sedasama teavad ka uurimisasutused ja igasugune eitamine siinjuures on sulaselge vale. Süsteemi tahetakse muuta ja tehnika osas on juba arengud ilusad, on võrdlsutabelid ja kõik sinna juurde kuuluv ja see ongi tõenäoliselt mõistlik.

Loodan, et ka ehituses tekivad varsti analoogsed tabelid võrdlushindadega, sest siis ei saaks olla kriminaalasja alustamise aluseks, mingilt teiselt planeedilt pärit oleva uurija arusaam, et kivist maja koos kommunikatsioonidega on võimalik ehitada 250 euroga ruutmeeter ning „valetehingute“ tõestamiseks talle lihtsalt arusaamatud majandustehingud.

Keelatud ja lubatud

Kui avalikus sektoris käitutakse pigem põhimõttel, et kõik mis pole lubatud on keelatud, siis ettevõtlus tegutseb siiski paraku loogikal, et kõik, mis ei ole keelatud on lubatud! Ja kurb on siin just see, et kui täna hakatakse tõlgendama aastaid tagasi tehtud otsuseid mingite tulevikureeglite järgi, siis on midagi ikka mäda.

Kui tahetakse süsteemi muuta, siis tuleb tõmmata kuskile punane joon, kust minnakse uutmoodi edasi. Ei saa olla nii, et PRIA on toetuse taotlejaid ja teostatavaid projekte korduvalt kontrollinud ning nüüd tagantjärele tehakse ettevõtjatest patukotid. Rõhutan, et ühtegi senti ei maksta toetuste maailmas üldjuhul enne välja, kui teostatavad tööd on valmis ja akteeritud või seade soetatud.

Määruse järgi ongi PRIA roll taotlejat ja toetuse taotlust kontrollida. Nemad kontrollivad vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust õigusaktides ja määruses sätestatud nõuetele. Ja veelkord — toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja alles siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

Kui taotleja on teinud taotlemisel või taotlusdokumentides midagi valesti, siis peaks see enne otsust olema selge aga mitte selguma aastaid hiljem. Hiljem saad kontrollida, kas investeeringu kasutamine on eesmärgipärane. Taotlusi kontrollitakse ette ja taha ja veel sissepoole ka ning minu enda näite puhul tuleb siis nüüd, umbes kümme aastat hiljem uurimisasutus ja teatab, et te olete tegelenud soodustuskelmusega ja olete hoidnud PRIA-t teadmatuses.

Tule taevas appi! Näidake mulle ühte maaettevõtjat, kes on ise päriselt teinud mõned projektid ning need ellu viinud ja selgitaks, kuidas saab PRIA-t hoida teadmatuses. Selline järeldus teeb ju kohapeal käinud kontrollidest lausidioodid, mida nad reeglina siiski ei ole. Ehk äkki on viga siiski kusagil mujal?