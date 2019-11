Kalamaja kanepikasvataja: igakülgne koostöö narkopolitseiga päädis kriminaalmenetlusega

Avapõldudel tööstuslikku kanepit kasvatavad põllumehed saavad oma tegevuse toetuseks küsida PRIA-lt suisa rahalist toetust. Maaeluministeeriumi kirjas selgitatakse, et sel juhul tuleb kanepi õitsemise algusest viivitamatult teavitada PRIA-t ning kasvatada kanepit vähemalt seni, kuni selle õitsemise lõpust on möödunud 10 päeva. Õitsemisest teada andmine on vajalik seetõttu, et kanepitaimedelt on vaid piiratud ajal võimalik võtta THC analüüside tegemiseks vajalikke proove. Kui analüüside tulemusena on taimede THC sisaldus lubatust suurem, siis ei ole põld, millel kanepit kasvatatakse enam toetusõiguslik.

Sellega möönab ka ministeerium, et tuleb ette juhtumeid, kus THC võib mõnikord normist kõrgemaks tõusta. Seda, et analüüside tulemusena selgunud lubatust suurem THC tase toob kaasa politseireidi, tootmisega seonduva vara konfiskeerimise ja algatatakse kriminaalmenetlus kanepi ebaseaduslikku kasvatamise eest, kirjas ei seisa. Sellist pretsedenti pole ka siiani teada. Küll aga toimus just kõik eelpool loetletu äsja Põhjaõie kasvatuses.

Foto: Andres Putting

Igakülgne koostöö narkopolitseiga päädis kriminaalmenetlusega

Põhjaõie näol on tegu sisekasvatusega, mille eeliseks välikasvatuse ees on see, et võimaldab tööstuslikku kanepit kasvatada aastaringselt. Tegu on esimese omataolisega kasvandusega Eestis. Ükski seadus ei sätesta, et tööstuslikku kanepit ei või kasvatada sisetingimustes eeldusel, et kõik eeltoodu kehtib ka sisekasvatuse kohta. Põhjaõis on selles vallas pioneeriks. Sisekasvatused aga PRIA-lt toetust ei saa ning seetõttu ei teosta amet ka järelvalvet.

Selleks, et Põhjaõie tegevus oleks läbipaistev ja avatud, kutsusin oma sisekasvanduses järelvalvet teostama narkopolitsei. Ma polnud kohustatud seda tegema, kuid tegin seda siiski, et vältida igasuguseid võimalikke sekeldusi või vääritimõistmisi.

Politsei tuligi Põhjaõie tegevusaja alguses kasvandusse, dokumenteeris kohapeal kõik seemnete sertifikaadid ja seemnete ostu-müügi dokumendid. Pakkusin erapooletuse huvides neile ka võimalust ise õied Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti ekspertiisi viia. Paraku lõikas politsei õied ajal, mil taimed ei olnud oma õitsemise kasvufaasi veel lõpetanud. Tulemuseks oli suurem THC kui lõplikus toodangus.