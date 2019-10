KARIKATUUR | Sügisese kellakeeramise positiivsed küljed

Valdek Alber

Panin tähele



Jaak Valgemäe

Sõitsin hiljuti Tallinnas Kadaka teed mööda Pääsküla suunas ja märkasin autode ülekoor­must Ehitajate tee ja Aka­dee­mia tee vahelisel lõigul, põhjuseks remonditööd. Tuleb ette.

Mind huvitab aga asjaolu, et selline liiklussituatsioon on läbinud linnavalitsuse kooskõlastusringi – paika on pandud, millisel päeval mis ajavahemikus töid tehakse, kui tegu pole just ootamatu avariiga. Imelik, et luba töödeks anti just liikluse tippkoormuse ajaks.

Usun, et sellised mööda­laskmised saavad alguse keh­ti­vast liikluseeskirjast, mille koostamisel eirati nõukaaegse liikluseeskirja peatükki “Riik­liku autoinspektsiooniga kooskõlastatavad üritused”. Nii et kas pole mitte aeg algatada uue liikluseeskirja koostamine?

