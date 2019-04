Panin tähele

Sattusin vanemaid ajalehti lugedes artiklile murdekeelte populariseerimise teemal – et murdekeel võiks areneda koos tarbimisühiskonnaga. See aitaks igati kaasa, et ka noored kasutaksid julgemini oma esivanemate keelt. Näiteks võrukad kasutavad suhtlusportaali Facebook nimena omapärast paralleelsõna “molovihko”. Või siis sülearvuti kohta ütlevad “üsapuutri”.

Olen teemat arutanud ka oma sõpruskonnaga ning alati on läinud väga põnevaks, sest ikka on tulnud ettepanekuid, kuidas näiteks üks või teine laialt kasutusel olev tehnikavidin võiks kõlada kohalikus murrakus.

Allan Noot

Valdek Alber

Sügav mõte

Seotud lood: KARIKATUUR

KARIKATUUR

Eve Kallaste: “Kui suudame ise otsustada, mida selga panna või süüa, oskame linnas autot juhtida ja jõuame õigesse kohta, on meie mäluga kõik korras.” LP, 13. aprill 2019

Aimar Ventsel: “Kui keegi pole rahul uue valitsuskoalitsiooniga, siis tasub mokaotsast pillata: “Ega susi soe hanna pääle ei situ!”.” Eesti Ekspress, 17. aprill 2019