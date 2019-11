"Lihtinimesena ja pereemana, kes iga päev kodus toitu valmistab, on mu vastus loomulikult “jah”!"

"Tarbijale on igasugune hinnalangus meelepärane ja see kindlustaks kodumaiste viljade tarbimist."

"Põllumajanduses ei ole kiired lahendused otstarbekad."