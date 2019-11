"Mulle endale väga meeldib, et vanad rahvakombed elus püsivad."

"Minu arvates on kõik Tudu elanikud mardipäeva osas väga positiivselt meelestatud, koguvad komme koju, et oleks, mida martidele anda."

"Minu ämmal on mardipäeval sünnipäev, seega on see minu jaoks ülimalt tähtis päev isegi ilma martideta!"