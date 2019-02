"Mulle Savisaar väga meeldis, tema raha oma taskusse ei pannud, ikka rahvaga jagas."

"Ma ei võta valimislubadusi tõena. Aluseks võtan hoopis selle, mis on tehtud."

"Mõtlen, et lubama peaks rohkem perspektiivseid asju, riigi arengustrateegiaid – need on ikka esmatähtsad."