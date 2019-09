Kaido Tamberg, Sangaste: "Saan aru, miks tahetakse teise sambaga nii teha, seda muuta, sest pensionifondide tootlused olid väikesed. Asi anti lihtsalt liiga suures mahus pankurite kätte ... "

Silja Piir, Jõgeva: "Minul on kolm väga tublit poega, keda mõned rahandusspetsialistid peavad pensionipõlve tagatiseks. Oman natuke kinnisvara, mille müümist pensionipõlves soovitavad järgmised teadjad ... "

Triin Rosin, Tartu: "Praegu sellele mõeldes ma ei võtaks teisest sambast raha välja. Idealistina usun, et see on ikkagi väike tugi pensionil olles, kuigi pensionile jäämine lükkub kindlasti edasi ... "