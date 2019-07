Katrin Vaga: eestlase teflonkate hakkab mõranema

Katrin Vaga

Katrin Vaga SVEN ARBET

“Te eestlased väidate end olevat väga otsekohesed, minu arvates on asi just vastupidi – te asute kohe kaitsepositsioonile ja teie käitumine on enamasti passiiv-agressiivne,” arutleb mu Lõuna-Euroopa päritolu sõber ühel päikeselisel pärastlõunal, kui koos mööda Tallinnat jalutame.