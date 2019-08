Üle veerandsajandi on praeguseks möödas, aga ilmselt pole ma ainuke, kellele tundub, et sama keele rääkimine, sama kultuur ja ajalugu ei taga kaugeltki üksteisemõistmist. Valitsusliikmete ja tippametnike suhtluses on juba uus normaalsus, et üksteisega vesteldakse nagu telerid, millel hääl on maha keeratud. Pilt on, suu liigub, keel on ka väidetavalt sama, aga jutt käib kaarega üksteisest mööda. Lisagem sellesse valemisse kolmanda poole ehk meedia ja üksteisest möödarääkimine muutub lausa kõrvulukustavaks.