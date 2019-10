Et digirahvast ei saaks digitrollivat rahvast, tuleks virtuaalmaailmas sõimlejad teha oma sõnade eest vastutavaks.

Asjaolu, et lääne demokraatias on levinud arvamusvabadus, ei tähenda, et igasugune labasus kvalifitseeruks arvamuseks. Kindlasti ei tähenda see, et avaliku sõnaga ei kaasne vastutust. Ja kui miski muu ei aita, tulge näoraamatust välja värske õhu kätte – siis on lihtsam valida, kellega tegelikult soovime suhelda.