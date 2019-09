Kauksi Ülle: õitest saavad viljad ja viljadest moos

Üks neist häältest ütleb kevadel vana põllupalvet: “Mina tera Sulle, Sina üheksa sügisel mulle, maa meie ema, sinule ma kammardan.”

Poeg on ka kuulnud esivanemate hääle asemel reklaami häält: “Kõik on uus septembrikuus.” Võtan tema sahtlist neli pinalit välja. Kolm on ebaeakohaste piltidega – kunagi moes olnud peletistega. Üks pinal on neutraalne, avar ja lapsesõbralikust materjalist. Kallame selle tühjaks ja sordime kokku parima valiku. Tagavaravarustust jääb üle aastateks.