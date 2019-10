Koolmeister: poisid vajavad kasvades eeskujusid, kellelt õppida mehelikku tegutsemist

Raivo Heinaru endine koolijuht RUS

Mehelik eeskuju ei pruugi tähendada ainult traditsiooniliste meestetööde õppimist. MARGUS TAAL

Et Eesti koolides töötab vähe meesõpetajaid, pole iseenesest mingi üllatus, aga et näiteks ühes tuhande õpilasega koolis on neid ainult kolm, see pani tõsiselt mõtlema.