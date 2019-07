Enne kui valminud toode või teenus jõuab tarbijani, tuleb arvesse võtta, milline on selle transpordi, hoiustamise, pakendamise ja tarbijani jõudmise keskkonnajalajälg. Kui kaua on toode kasutuskõlblik? Kui lihtsasti on võimalik seda remontida? Kui hõlpsalt on võimalik toote kasutusea lõppemisel selle koostisosi uue väärtuse loomisel kasutada? Kõik need on ringmajanduses olulised küsimused.

Ka tarbijatel lasub suur vastutus. Mida ja miks me tarbime? Kas on vaja kõike omada või võiks rohkem jagamismajanduses osaleda? Kas jäätmete liigitamine koduses jäätmekäitlussüsteemis on ikkagi nii keeruline, ruumi- ja ajamahukas, et selle vastu tuleb võidelda? Kui õnnetuks meie lapse muutuvad, kui nad enam õhupallidega mängida ei saa? Neid küsimusi ja valikukohti on palju.