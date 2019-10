Kui homo tähendab ladina keeles inimest ja deus jumalat, siis homo deus on hüpoteetiline tuleviku inimliik. Iisraeli ajaloolase Yuval Noah Harari tulevikukäsitluses “Homo Deus. Homse lühiajalugu” (2015, eesti keeles 2018) on näidatud, kuidas peamiselt uute tehnoloogiate abil Homo Deus tekkida võib.

Kas tuleviku homo deus on inimene, kes loob Maal harmooniat ning kaitseb kõiki inimesi, loomi ja taimi? Kas ta võtab kuulda palveid ja halastab?