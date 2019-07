"Meil on suvel kodus maasikas olemas, kasvatame ise."

"Kui turule juhtun, vaatan alati, kust see mari pärit on, ja välismaiseid maasikaid ei osta."

"Sööme ainult kodumaiseid maasikaid, kuna Räpinas on nii palju maasikakasvatajaid ja paljud neist on mu lapsepõlvesõbrad, tunneme juba viiskümmend aastat."