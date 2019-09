"Olen teinud moosi kollastest ja punastest ploomidest ning ploomimahla. Aurutasin, tuli täitsa hästi."

"Tomatitest tegin mahla – keedan tomatid vähese vedelikuga pehmeks, tükeldan kann­mikseris, lisan sidrunipipart ja soola, kuumutan uuesti läbi ja purki."

"See aasta on mul kirsside aasta. Kuna Vormsil on vanad kirsisordid – pomoloog Jaan Spuhl-Rotalia tegutses seal usinalt ja avastas, et Vormsi on imeline luuviljaliste kasvatamise paik –, siis tegin kirsimoosi virgasti."