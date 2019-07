Kuidas “Kremli agent” Ukrainast Läti arvamusfestivalil Poola naisõiguslast šokeeris

Järgmisena rääkis Darij sõja algusest Venemaaga ja selle jätkumise põhjustest; sellest, kuidas president Porošenko sõjast kasu lõikas ja valimiste võitmiseks suuresti venekeelse Krimmi Venemaale andis; kõikehõlmavast korruptsioonist riigis; oligarhide võimust; demonstrantide äraostetavusest ja sellest, miks Ukraina esindaja Eurovisioonile ei sõitnud. Ka sellest, kuidas Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee Ukrainale selja pööras, kui seal juuni lõpus Venemaa hääleõiguse taastas.

Jutu käigus ütles ta sedagi, et kui Zelenski aprillis Ukraina presidendiks valiti, siis oleks ta võinud sõja lõpetamiseks Venemaaga läbirääkimisi alustada, nagu oli varem lubanud, ent otsustas siiski jätkata Venemaa agressoriks nimetamise retoorikat, mis sõja lõpetamisele kaasa ei aita.

Läti Raadio lava ulpis tiigil. Foto: Juris Ross

„Miks sõda algas? Sellepärast, et võimule tulid natsionalistid ja võime öelda, neofašistid,” kõlas üks Darij lausejupp, mis tõenäoliselt järgnevas kõnelejas punase tulukese põlema pani, mis sest, et temagi põhivaenlased Poolas kannavad sama silti.

Kui järg Lemparti kätte jõudis, kulus tal minut, et saada üle šokist, mille tekitas temas Ukraina aktivisti esinemine.

„Ka Poola on riik, kus Venemaa on väga mõjukas. Meie endine välisminister on tegelikult Vene agent ja meie peaministril on Venemaaga sidemeid. Aga meil ei ole nii palju aktiviste, kes esitlevad end aktivistidena ja rahvusvaheliselt vene propagandat levitavad,” viitas Lempart eelnevale kõnelejale.

„Olen šokeeritud ja mul on häbi olla vestlusringi osa ja seda juttu kuulata. Ma ei saa isegi alustada. Inimesed, keda Maidanil tulistati, olid hiljem mu kodus, kui neid Poola haiglas raviti. Olgu sul häbi, et selliseid asju Lätis või minu juuresolekul räägid!” teatas Lempart.

Selle aasta Lampa põhiteema oli julgus. Foto: Juris Ross

Võimukas kirik



Poola olukorda kirjeldades rääkis Lempart, kuidas valitsus tungib igasse elu valdkonda. Tema sõnul on Poolas asjad halvasti peamiselt seetõttu, et kirikul on liiga palju võimu.

„Katoliku kirik on kuri. Nad saavad riigilt kogu raha ja võimu, mida nad soovivad. Nad saavad kõik seadused, mida nad soovivad, eriti, mis puudutab naiste- ja LGBT-õiguseid. Poola ametlik religioon on viha, kuna nüüd on lubatud vihata,” rääkis Lempart.

Nii otsustanud Poola põhiseaduskohus möödunud nädalal, et LGBT-inimesi on lubatud mitte teenindada, kui see käib kellegi usuveendumuste vastu.

Lempart rääkis ka sellest, kuidas nad naisõiguslastega neonatside paraadi blokeerisid. Kuigi neonatsid olid nende suhtes vägivaldsed, siis politsei viis minema justnimelt aktivistid. Ta ütleb, et protestides osalemise tõttu kiusatakse Poolas taga üle 3000 inimese. Sealjuures ei koostata protokolli mitte protesteerimise, vaid näiteks avalikus kohas ruupori kasutamise eest.

„Ühendustel, kes igapäevatööd teevad on samuti raske – antidiskriminatsiooni ühingutel, naiste õiguste eest seisjatel. Valitsus ei rahasta enam koduvägivalla vastaseid keskuseid,” ütles Lempart. „Meil on veel pisut õiguslikku iseseisvust ja see on väga tähtis. Kohtusse minnes mõistetakse meid enamasti õigeks ja midagi „tõsist” ei saa meiega juhtuda. Meil on endiselt pisut meediavabadust. Erinevalt Ungarist on meil veel küllaltki tugev erameedia, mis on avalikult valitsusega opositsioonis.”

Festival toimus Võnnu lossipargi tiigi ümbruses. Foto: Juris Ross

Läks käest ära



Kui Lempart oli lõpetanud, soovis Ukraina esindaja enda kaitseks sõna võtta. Mure oli aga selles, et inglise keeles toimuvas vestluses tõlkis ukrainlanna (või vahest hoopis Ukraina venelanna) juttu tema kõrval istuv mees. Kui aga Lempart ning Darij üksteise peale erinevates keeltes karjuma hakkasid, ei olnud tõlgil enam midagi teha.

„Ma ei räägi vene keelt!” kordas Lempart agressiivsel toonil. „Ma tean, et sa ootad, et kõik räägiks vene keelt, aga mina seda ei tee ja olen selle üle väga õnnelik. Kõik ei räägi vene keelt. Mu pere oli selle eest vangis. Lõpeta minuga vene keeles rääkimine!”

Darij, samuti üsna ärritunud, püüdis selgitada, et Ukrainas pole olukord nii lihtne.

„Ukrainas käib viimased viis aastat sõda, kallike. Meil on tragöödia ja miks? Sinusuguste tõttu. Sest teie lemmikhinnang on kohe „Kremli agent”, „maloros” või „separatist”. Ma soovin, et minu riigis oleks rahu! Kõik. Rääkida on vaja,” ütles Darij ning tõukas eemale tõlgi käe. „Meie riik ei piirne ainult Venemaaga. Meil on piir seitsme riigiga ja tuleb teha nii, et kõigil oleks meeldiv.”

Kui kahe naise erikeelse sõnelemise järel avanes võimalus sõna võtta tõlgil, ütles ta poolatarile nii: „Keegi ei palunud sul provotseerida. Demokraatia... Sa ei pruugi nõustuda sellega, mida keegi ütleb, aga sa annaksid oma elu selle eest, et keegi seda öelda saab.”

„Asi pole mittenõustumises,” vastas Lempart. „Mul on häbi samal laval olla.”