Peeter Ernits: "Meil on tuhandeid asju, mis on palju olulisemad."

Kristel Vilbaste: "Olen selle vastu, sest ma ei usu, et on võimalik kontrollida seda, mis on kontrolli alt välja läinud."

Heino Laiapea: "Kibuvitsa hävitamine oleks otsitud asi ja asendustegevus."