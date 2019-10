KÜSITLUS | Kas ja kuidas on Eesti peavoolumeedia kallutatud?

Maaleht RUS

Foto: Priit Simson

Kes poleks kuulnud arvamust, et Eesti suuremad ajakirjandusväljaanded on kõik nagu ühe puuga löödud, kajastavad poliitikat vildakalt, väldivad teatud teemasid ning on liigselt vasakliberaalsest ideoloogiast kantud.