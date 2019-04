Kui eespool oli juttu, et viimastel aastatel on liikluses hukkunud suurulukite hulk varasemaga võrreldes kasvutrendis, tekib paratamatult küsimus: miks on neid nii palju ringi liikumas?

Ühe näitena tooksin metskitse, kes on alati ilvese toiduahela tipus olnud. Ilveste arvukuse kahanemine on kaasa toonud metskitsede arvukuse tõusu. See aga ei selgita üldist tendentsi. On ju hukkumiste arvukus kasvanud kõikide liikide osas, järelikult peab põhjuseid otsima ka inimtegevusest.