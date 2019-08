Linda-Liis Laikoja: kõik, mis oli enne, pole oluline?

Panin tähele

Kui neilt küsida elementaarseid kuupäevi või sündmusi, mis puudutavad Eesti ajalugu, laiutatakse käsi või vastatakse, et “mind polnud siis olemas”. Muidugi, mind ka polnud, kuid austusest esivanemate vastu võiks ikka teada.

Kurb tõsiasi on ka see, et noortel puudub ühtekuuluvustunne. Millegipärast ma ei usu, et tänapäeval võiksid nii noored kui vanad seista ühtse rahvana – näiteks Balti ketis. Milleks, küsivad paljud. Elame ju vabas riigis ja kõik, mis oli enne, pole oluline.