Ehkki metsapoliitikas vähe orienteeruvale inimesele võib tunduda, et vahetegemine mõistetel “metsamajandus” ja “metsandus” on tühi tähenärimine, siis nende võrdlev analüüs veenab vastupidises. Üldtunnustatud terminoloogia järgi tähendab “metsandus” haru (esmassektor ehk hankiv majandus on hüvede loodusest saamisega tegelev majandussektor), mis tegeleb metsa jätkusuutliku kasutuse ja kaitsega ning selle saaduste töötlemise ja väärindamisega.

“Metsamajandus” omakorda tähendab metsanduse allharu, mis tegeleb kitsamalt metsade majandamise praktilise küljega ehk metsakoosluste uuendamise, kasvatamise, kasutamise ja kaitsega.