Lugeja arvamus: hundirünnakute ohvriks langenud koeraomanikud - vaadake peeglisse

Hundirünnakutest on ilmunud mitmeid artikkleid ja uudisnupukesi. Enamasti pälvivad need tähelapanu just seetõttu, et kellegi koduloom on nahka pandud.

Koeraomanikuna ei väida ma, et lemmik- või ka kodulooma surm hundi einelaual oleks kuidagi ebaoluline - sugugi mitte. See kindlasti kurvastab, pahandab või ajab koguni raevu, aga…

Hunt pole rumal loom ja mõistagi täidab oma kõhtu kuidas saab. Kui hundile pakutakse jänese jahtimise asemel kodukoera, siis miks peaks metsloom kergest saagist loobuma? Mind huvitab hoopis - eriti rääkides murtud koertest - paljud neist elasid tarastamata või katkiste aedadega õuedes? Paljud neist olid aheldatud oma kuudi külge nii, et neil polnud võimalust end kaitsta ega minema liduda?

Erinevaid hunditeemalisi artikkleid lugedes, olen aru saanud, et teadlased, keskkonnaametnikud ja jahimehed on Eesti hundipopulatsioonide ja nende arvukuse ning küttimisvajaduse suhtes täiesti erinevatel seisukohtadel.

Kui jätame kõrvale kariloomad, kes pistetakse huntide poolt enamjaolt pintsli kuskil karjamaal kuhu kiskjal on lihtne pääseda, siis kas on peetud arvet selle üle, mitu lemmiklooma on saanud hundiroaks omaniku lohakuse tõttu?

Mind isiklikult huvitaks küll video või foto, kus on näha üle korraliku tara ronivat võsavillemit. Lohakaid koeraomanike tean ma aga hulgakaupa. Seepärast kuulun pigem nende hulka, kes ei torma esimese asjana ära söödud lemmiklooma asjus süüdistama hunti. Inimesed, vaadake peeglisse ja küsige endilt, kas tegite oma koera kaitsmiseks kõik mis võimalik.