Margus Mikomägi: Abbey Road 50 - pool sajandit kloostri teed on jätnud oma jäljed

Margus Mikomägi margus.mikomagi@maaleht.ee RUS

The Beatlesi muusika on igal ajal pannud noore inimese mõtte liikuma. Shutterstock

Biitlite plaat “Abbey Road” ilmus maailma pool sajandit tagasi. Enne neid ridu siin säädides polnud ma kunagi mõelnud, et abbey road tõlgitakse “kloostri teeks”. Nõukaaegses propagandas seostus see mingil moel sõjateedega. Praeguseks on neil kõigil tähendustel omad seosed tekkinud.