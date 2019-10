Margus Mikomägi: hingede aeg ja hingetu aeg – Eesti perspektiivid

Läksin esmaspäeval riigikogu konverentsisaali kuulama arutelu “Eesti perspektiivid” ja olen nüüd tõtt-öelda üsna nõutu.

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ütles, et akadeemia poolt vaadatuna näevad nad probleemi agressiivses vähemuses. “See avaldub selles, et ühed suudavad kallutada suure osa ülejäänud ühiskonna arvamuste summat niipea, kui käivitub rahvatarkus: targem annab järele. Siin on tarkadel teadlastel tõsine väljakutse: üldiselt ei saa võidelda rumaluse või meemidega, aga – targem ei tohi enam järele anda! Küll võib võidelda ruumi eest, milles tarkus saab levida ja see ruum adekvaatse infoga täita. Hästi väljendatud mõte kõlab targalt kõigis keeltes. Hästi väljendatud adekvaatne mõte loob iseenda ümber mõistlikkuse ruumi ja annab tuge meie kõigi elu paremaks muutmisel.”