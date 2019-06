Jäin seepeale mõtlema, et kuidas küll arukate hääl saaks suuremat tähelepanu ja hakkaks juhtima elu Eestis. Streikidega selle nimel, et palk tõuseks, ministri umbusaldamisega? Valitsuse väljavahetamisega? Tõepoolest: mida teha?

Mulle tundub, et suure kiirusega maailma muutustega kaasa lohisedes ei tohiks me unustada seda tarkust, et tuleb hoolega hoida kõike, mis on hästi.