Türklased tapavad kurde. Hispaanlased panid katalaanide iseseisvuse eest seisjate juhid 13 aastaks vangi. Septembri alguses süütas udmurdi teadlane ennast Iževskis parlamendihoone ees põlema, juhtimaks tähelepanu udmurdi keele kadumisele.

Udmurdi keel on soomeugri keel, mida kõneleb pisut üle 320 000 inimese. Vene riigiduuma on seadustanud või seadustamas seda, et väikerahvaste lastele ei ole enam kohustuslik koolides emakeelt õpetada.