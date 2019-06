Sellesama pühapäeva hommikul, kui metsamehed minu kuuri all juhuslikult kokku saades tuttavaks said, vaatasin oma Facebooki-seinalt üht vana, arvan, et läinud sajandi 60ndate filmijuppi. See oli nõukogude aeg.

Seal Arkadi Raikin rääkis mõistuloo: “Ühes metsas töötas Karu jänesena. Kuidas see juhtus?"