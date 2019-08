Margus Mikomägi: putkad kadusid ja riigi autoriteet koos nendega

Kaotus on see sellepärast, et märkan üleüldist soovi olla teistega sarnane. Et meil oleks nagu mujal, mitte nii, nagu võiks just meil olla. Sellele, kuidas meil võiks olla parem, enam koos isegi ei mõelda. Sarnased pealinnaga – ka sellele soovile saab ju hea tahtmise korral rõõmsalt vaadata –, aga seesama süsteem, mille järgi omavalitsus Tallinn ja omavalitsus Rapla raha saavad, ei ole võrdne. Meil ikka vahel kostab põllumeeste hääl, et Euroopa Liidu toetused põllumajandusele on liitunud riikidele erinevad, ja meie kahjuks. Sama mehhanism on ka meie pidevalt reformitavas haldussüsteemis.