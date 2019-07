Alles mõne tunni järel tuli pähe seos, et kultuur ja surmakuulutused on tavapäraselt ajalehtede viimastel külgedel.

Eks see on mind aastaid seganud, et hobusevarastest kirjutatakse enamasti esikülgedel ja kultuurist seal lehelõppudes. Mingil moel see mõte, et surmakuulutused ka sinnasamma kanti pannakse, lepitas mind.