Einar Laretei: "Mõni põletab lõkkes plasti ja mida kõike. Ei ole vaja seda teha. Meil on ju prügikastid erinevate jäätmete jaoks olemas."

Ain Kallis: "Kliimaneutraalsus on see, kui sul on kliimaprobleemidest ükstakama kõik."

Ilmar Tiismaa: "Kliimaneutraalsus tähendab seda, et saavutame üle maailma sellise taseme, kus süsinikdioksiidi hulk enam ei suurene."