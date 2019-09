Teisal ütleb meister: “Osa on eesti keeles õnn. Näitleja mõtleb ja elab õnnele. Väljaspool osa ei ole näitlejat olemas.”

Raplas kultuurifestivalil Särin rääkis Toomas Paul vaikusest ning muu hulgas ütles: “Inimene ei saa inimeseks, kui teda ei kasvata teised inimesed. /.../ Aga igal juhul vajalik on emakeeles saada sissejuhatust ellu.” Vaikusevajadus on inimeseti erinev. Teatris on vaikuse nimi paus ja parimatel hetkedel vaikus kõneleb.

Margus Mikomägi

***

OTT OJA: “Ärevushäiretega inimesed on aastakümneid olnud nähtamatud, kuna kunagisest tabuteemast ei räägita.” Eesti Päevaleht, 17. september 2019

ANDRES PUSKAR: “Kommertsliinidelt, mis on sõiduplaanis umbes pool tundi enne ja pärast tasuta bussi väljumist, on kadunud kuni veerand sõitjatest." Postimees, 17. september 2019