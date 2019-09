Eestlasest õpetaja, kes sel ajal USAs töötas, selgitas, et olukord on hullemgi… Sealse (avaliku) kooli lõpetajad on raskustes ka lugemise-kirjutamise-arvutamisega. Jah, Ameerika võib lubada, et kas või 200 miljonit inimest on harimatud, aga meie väikerahvale oleks ka sada tuhat saatuslik... Kuid liigume selles suunas!