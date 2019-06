Probleem on tegelikult palju keerulisem. Käesoleva sajandi algul olin asunud kirjutama üht raamatukest mõtlemisest, sest õpetajatöös (eriti vanemas astmes) olen pidanud mõtlemist ja selle arendamist kõige olulisemaks inimlikuks omaduseks.

Ja nüüd, tutvudes fundamentaaluuringutega, avastasingi, et inimese arenemisel mõtlejaks on määrav koolieelne aeg. Talulapsed on siin eelisolukorras