Valdek Alber

Panin tähele

Sain hiljuti kokku oma heade seiklushimuliste sõpradega. Oleme kas korra või siis paar korda aastas võtnud üheskoos ette retki Eestist välja, tavaliselt Norrasse või Taani. Väga pikalt midagi ette ei planeeri, aga sihtkohtade valikul on alati suurt rolli mänginud võimalus ronida mägedes, liikuda mingi veesõidukiga mööda jõge või seilata merel.

Meid seob peale seiklushimu ka suur huvi haljastuse ning aianduse vastu. Nii et jälgime alati põnevusega ümbrust, kus parasjagu viibime.

Olen aru saanud, et neil retkedel on hindamatu väärtus. Mulle on pärale jõudnud mõistmine, et just kiirel ajal ei tasu mõtlematult ringi tormata, vaid jälgida rahulikult, mis su ümber toimub.

Kadi Kraav

Sügav mõte

Toomas Hendrik Ilves: “Esimest korda oleme olukorras, kus võim on tähtsam kui õigus, kus pidur on tähtsam kui gaas.” Õhtuleht, 21. august 2019

Kadri Mälk: “Me tuleme siia ilma üksi ja me lahkume siit üksi. Küsimus on, mil viisil ja kui väärikalt.” Eesti Ekspress, 21. august 2019